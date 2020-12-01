Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk haritası kızardı - Son Dakika

KOCAELİ'de, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında kasım ayında yaptığı denetimlerde, 8 bin 610 kişiye tedbirlere uymamaları nedeniyle para cezası kesildi. Kurallara uyulmaması, vaka sayılarında artışa neden olurken, 'Hayat Eve Sığar' mobil programındaki risk haritasında kent, 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı boyandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı boyunca sorumluluk alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Her gün binlerce kişinin kimlikleri kontrol edilirken, kurallara uymayan kişi ve iş yerlerine ceza kesildi. Kimlikleri kontrol edilerek karantina ihlali yaptığı belirlenen, maske takma kuralına uymayan, sosyal mesafe kuralına uymayan, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler ile dezenfektan ve ateş ölçer bulundurmayan iş yerlerine cezalar kesildi.