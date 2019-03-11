Kocaeli'de 1 Haftada 109 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kocaeli'de 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 109 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Kocaeli'de 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 109 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 4 Mart ve 10 Mart tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 gram esrar, 2 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 109 adet ecstacy uyuşturucu madde ele geçirildi. - KOCAELİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!

Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi

Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim