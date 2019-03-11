Kocaeli'de 1 Haftada 109 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Kocaeli'de 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 109 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.
Kocaeli'de 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 109 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 4 Mart ve 10 Mart tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 gram esrar, 2 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 109 adet ecstacy uyuşturucu madde ele geçirildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:40 Kaynak: İHA
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