Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze'de 'torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan 14'ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Narkotik, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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