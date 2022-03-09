Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

09.03.2022 22:49
Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 400 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler H.K. ve G.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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