Kocaeli'de 1 kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

Kocaeli'de 1 kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için gittiği halk plajına denize giren 47 yaşındaki Muhammet Ceylan, boğularak yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için gittiği halk plajına denize giren 47 yaşındaki Muhammet Ceylan, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra Kerpe'de halk plajına yüzmek için giren Muhammet Ceylan(47) isimli şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgede devriye halinde olan KOSGEM ekipleri, olay yerine ulaşarak arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ceylan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sahilde sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Muhammet Ceylan, Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 1 kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika
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