1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet ile Adnan E. yönetimindeki 67 AAC 898 plakalı tır çarpıştı.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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