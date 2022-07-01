Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

01.07.2022 16:52
Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş sigara makaronu ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş sigara makaronu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, İ.S. ve M.T.A.'nın araç ile İstanbul'dan Kocaeli'ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek, piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Yapılan operasyonla piyasa değeri 200 bin TL olan 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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