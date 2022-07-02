Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde iki kişinin araçla kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Kocaeli 'de 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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