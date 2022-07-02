Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

02.07.2022 02:59
Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde iki kişinin araçla kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Operasyonda 115 koli içinde 1 milyon 150 bin makaron??????? ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1 milyon 150 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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