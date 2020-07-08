Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı - Son Dakika

Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini sel suları basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini sel suları basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerini, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi ve İzmit Sanayi Sitesinde bulunan birçok iş yerini su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren yağış dururken, ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınlarının yaşandığı iş yeri sahipleri ise kendi imkanları ile dükkanlarını temizlemeye çalıştı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı - Son Dakika
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