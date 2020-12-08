Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir depoya yapılan baskında 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir depoda kaçak nargile tütünü imal edildiği belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında paketlenmiş halde 490 ve paketlenmeye hazır halde 580 kilo olmak üzere toplam 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ile nargile tütünü yapımında kullanılan 2 adet mikser, terazi, 20 litre gıda aroması ve ambalajlamada kullanılan kilit makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ek konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.