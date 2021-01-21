Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı

21.01.2021 11:43
Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 10 ayda tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 40 bin 226 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 10 ayda tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 40 bin 226 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2020-18 Ocak 2021 tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde, 4 milyon 377 bin 104 kişi sorgulandı, 396 bin 123 iş yeri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, zorunlu karantina kuralını ihlal eden 2 bin 122 kişiye idari, 872 kişiye de adli işlem yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 378 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 26 bin 552 kişiye idari işlem uygulandı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, 2 bin 520 iş yeri sahibi hakkında da kurallara uyulmaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı uyarınca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, işlem için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içen 2 bin 511 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 271 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 12 bin 775 aranan şüpheli yakalandı.

Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde 5 milyon 418 bin 501 araç kontrol edilirken, 7 milyon 910 bin 969 kişi sorgulandı.

Kentte, salgın tedbirleri kapsamında, izolasyon kurallarını ihlal ve zorunlu nedenlerle 2 bin 262 kişi yurtlarda gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan vatandaşların 78 bin 498 talebi 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden yerine getirildi.

Vefa Sosyal Destek gruplarınca toplam 395 bin 694 talebe cevap verildi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 555 bin 651 kez evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

22 Mart, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız Balıkçılar hamsi avının serbest olduğu bölgeye akın etti, fiyat 35 liradan 15 liraya düştü Bağdat'ta intihar saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın
Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü         
12:11
ABD siyasetine damga vuran kadınlar yemin törenindeki kıyafetleriyle ne mesajı verdi? ABD siyasetine damga vuran kadınlar yemin törenindeki kıyafetleriyle ne mesajı verdi?         
11:38
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 12:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei