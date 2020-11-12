Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kamyonda 10 çuval kaçak midye ele geçirilirken, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sanayi Mahallesi'nde Kuş Cenneti olarak bilinen sahilde kaçak midye çıkarıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin de denizden destek verdiği çalışmada denizde karaya çıkarılmaya hazır 10 çuval içerisinde 220 kilogram midye ele geçirildi, şüpheli 3 kişi yakalandı.
Kaçak midye çıkardığı belirlenen 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 10 çuval kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika