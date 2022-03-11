Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

11.03.2022 22:16
Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 10'dan fazla araç kazaya karıştı. İki şeritte de meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu. - KOCAELİ

Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı
Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı
Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

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Tragger, Kocaeli, Körfez, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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