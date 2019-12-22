Kocaeli'de 10. kattan aşağı düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı inşaatın 10. katından aşağı düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir hastanesi inşaatında dış cephe kaplama işinde çalışan Harun Barak (36), dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Barak'ı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Barak, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Barak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Barak'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ