Kocaeli'de 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldığı belirlenen 6 kişi polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan 6 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldığı belirlenen 6 kişi polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Başiskele ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerinde 9 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Yaşanan olayların ardından hırsızların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K. isimli 6 şahıs Başiskele'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyete götürülen şahısların yaklaşık 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı giyim eşyaları ise iş yeri sahiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
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