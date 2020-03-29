Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu - Son Dakika

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Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu
6 saat önce
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle(Covid-19) mücadele kapsamında tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi. Çalışmalar ile 12 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı konuldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
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