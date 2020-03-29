Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle(Covid-19) mücadele kapsamında tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi. Çalışmalar ile 12 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı konuldu. - KOCAELİ