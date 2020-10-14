Kocaeli'de 103 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de yapılan denetimlerde 103 litre etil alkol ve 210 adet alkol aroması ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı alkollü içki imalatı ve satışının deşifre edilmesine yönelik dün 14.00-18.00 saatlerinde "Alkol" uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 103 litre etil alkol ile 210 adet alkol aroması ele geçirildi.

177 iş yerinde yapılan arama ve denetimlerde ise hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.