Kocaeli'de 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yabancı plakalı tır ve bir depoda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı tır ile ilçedeki bir depoya kaçak malzeme taşındığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince tıra ve depoya düzenlenen operasyonda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Depoda ve tırda yapılan aramada ayrıca 14 bin 600 kutu sigara kağıdı, 14 bin 500 makaron, bin 450 sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 954 sigara sarma makinesi, 200 nargile tütünü, 4 koli elektronik sigara likidi, 2 bin elektronik sigara, 660 kutu ilaç ve 2 koli telefon parçası bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.