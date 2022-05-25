Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

25.05.2022 23:24
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceğini ifade eden Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Dilovası, Kocaeli, Medya, Güncel, Son Dakika

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