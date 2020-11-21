Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla, 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı.

Darıca'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1'i Ukrayna uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.