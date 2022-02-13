Üye Girişi
Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

13.02.2022 19:13
Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:58 Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 19:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement