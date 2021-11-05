Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe'deki bir iş yerinde düzensiz göçmen çalıştırıldığı tespit edildi.

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var