Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

4 saat önce

FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]
FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.

FETÖ/PDY örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 'mahrem abi' olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2 ihraç üsteğmen tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1 ihraç binbaşı, 1 açıkta yüzbaşı, 3'ü muvazzaf 2'si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

Adli kontrol alan şahıslardan 2 açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi 3 kadın çaldı, polis otel odasının kolon boşluğunda buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]