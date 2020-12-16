Kocaeli'de 12 göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 göçmen yakalandı

16.12.2020 21:15
Kocaeli'de 12 göçmen yakalandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 12 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 12 göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Minibüs sürücüsü H.A. polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınırken, araca da el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Yabancı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 12 göçmen yakalandı - Son Dakika


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