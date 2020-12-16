Kocaeli'de 12 göçmen yakalandı - Son Dakika

Minibüs sürücüsü H.A. polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınırken, araca da el konuldu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş , Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 12 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir minibüsü durdurdu.

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