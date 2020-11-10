Kocaeli'de 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 kaçak göçmen yakalandı
10.11.2020 22:47
KOCAELİ'de polisin operasyonu ile Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalanırken, otobüsle kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.
KOCAELİ'de polisin operasyonu ile Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalanırken, otobüsle kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Otobüsle kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı