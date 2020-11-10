Kocaeli'de 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalanırken, otobüsle kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Otobüsle kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.