12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

04.08.2022 20:24
12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kocaeli'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme" "tehdit ve hakaret" suçlarından 12 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan I.A isimli firari şahıs Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: 12 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement