Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelileri serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katil zanlıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin şüphelileri serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katil zanlıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay 20 Nisan 2008 günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi. Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.


Cinayet şüphelileri serbest kaldı savcılık itiraz etti


Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39)'un olduğu 4 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ise şüphelilerin serbest bırakılma kararına itiraz etti. - KOCAELİ

Değirmendere, Ardahan, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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