Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin katil zanlısı şirketin muhasebecisi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin katil zanlısı şirketin muhasebecisi çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin katil zanlısı şirketin muhasebecisi çıktı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katilleri Kocaeli'de yeni emniyet müdürünün faili meçhul dosyaları yeniden açma kararı sonrası polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetin katil zanlısı şirketin muhasebecisi çıktı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katilleri Kocaeli'de yeni emniyet müdürünün faili meçhul dosyaları yeniden açma kararı sonrası polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı muhasebecinin şirketin hesabından milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği ve 3 arkadaşıyla cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.


Olay 20 Nisan 2008 günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, mimar eşiyle birlikte çalıştığı inşaat firmasının kasasından para eksildiğini fark edince durumu araştırmaya başladı. Bu sırada bir iş için şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi. Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.


"Darp edildim, hafıza kaybı yaşıyorum" dedi serbest kaldı


Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.


Cinayetle ilgili 9 kişi gözaltına alındı


Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında Kocaeli'de yeni göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı ile cinayet dosyası yeniden açıldı. Dosyaların açılması sonucu yine 2008 yılında öldürülen sağır ve dilsiz bir gencin katilinin babası olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koçarslan cinayetine odaklandı. Dosyayı inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi sersbest bırakılırken, olayla ilgili aralarında muhasebeci Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39)'un olduğu 4 kişi cinayet şüphesi üzerine sorguları derinleştirildi.


12 yıl sonra cinayeti çapraz sorguda itiraf etti


Sorguları derinleştirilen 4 kişiden cinayetin baş şüphelisi olan ölen Koçarslan'ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan A. çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Ardahan A., şirkette muhasebeci olduğu yıllarda şirketin hesabından zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği, şirkette ödeme günü yaklaşınca Koçarslan'ın kasada para olmamasından şüphelenerek durumu araştırmaya başlaması sonucu cinayeti planladığı ve arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda Koçarslan'ın başına sert bir cisimle vurarak darp ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.


Cinayet şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi


Yeni Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun göreve gelmesi sonrasında son 3 ayda 2 faili meçhul cinayeti çözen polis ekiplerinin çalışması sonrasında suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Ardahan, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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