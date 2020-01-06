Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Aydın Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Aydın Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilerek ağır yaralanan Aydın Koçaslan'ın 10 Kasım 2008'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan muhasebeci B.A.A'nın (55) 2014'te yargılandığı davadan delil yetersizliğinden beraat etmesi sonucu dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar sonucu Aydın Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden muhasebe sorumlusu B.A.A, F.G. (39), B.A.Y. (41) ve K.G. (40) ise cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü
Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
19:11 Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
19:10 İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale - Son Dakika
19:09 Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem... - Son Dakika
19:09 Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü - Son Dakika
19:05 BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]