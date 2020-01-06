Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Aydın Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i emniyetteki sorgularının ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Aydın Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i emniyetteki sorgularının ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilerek ağır yaralanan Aydın Koçaslan'ın 10 Kasım 2008'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan muhasebeci B.A.A'nın 2014'te yargılandığı davadan delil yetersizliğinden beraat etmesi sonucu dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar sonucu Aydın Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden muhasebe sorumlusu B.A.A, F.G, B.A.Y. ve K.G. ise cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin salıverilmesi kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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