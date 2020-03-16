Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi - Son Dakika

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Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi
6 saat önce
KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:50 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gümrük kaçağı gözlük satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. V.B. gözaltına alınırken, satışa çıkardığı 1279 adet gümrük kaçağı gözlüğe el konuldu. V.B. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem yapıldı.
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