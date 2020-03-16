Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi - Son Dakika

Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi

6 saat önce

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.

Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi, System.String[]

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gümrük kaçağı gözlük satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. V.B. gözaltına alınırken, satışa çıkardığı 1279 adet gümrük kaçağı gözlüğe el konuldu. V.B. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:50 Kaynak: DHA
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