Kocaeli'de 13 bin 200 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 13 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçak tütün kullanımının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Derince ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 bin 200 dolu makaron, 3 kilo 600 gram açık tütün ve 12 kilo 300 gram açık nargile tütünü bulundu.

Ekipler, 2 iş yerinin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlattı.