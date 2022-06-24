Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

24.06.2022 07:07

Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 düzensiz göçmen, Cengiz Topel Havalimanı'ndan charter seferle Afganistan'a gönderildi.

Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 düzensiz göçmen, Cengiz Topel Havalimanı'ndan charter seferle Afganistan'a gönderildi.

Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 düzensiz göçmen Cengiz Topel Havalimanı'ndan charter seferle Afganistan'a gönderildi. 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen bin 717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi. Bugün ve yarın yapılacak olan sınır dışı işlemleriyle sayının bin 989'a ulaşacağı öğrenildi.

Türkiye genelinde ise 27 Ocak tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5'i 99 adet charter sefer, 7 bin 571'i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afgan, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69'a ulaştığı öğrenildi. Ayrıca sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirildi.

Öte yandan, Kocaeli'de yarın da 136 düzensiz göçmenin charter seferle ülkesine gönderileceği öğrenildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri neticesinde engellenmekte; yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika

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