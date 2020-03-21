Kocaeli'de 14 günlük ev karantinasını ihlal eden 115 kişi cezalandırıldı - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelerek evde geçirmeleri gereken 14 günlük karantina sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 115 kişi idari para cezası ile cezalandırıldı.

Dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelenler için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından 14 gün süre ile kendilerini evde izole ederek, karantina kurallarına uymaları kararı alınmıştı. Uygulama kapsamında Kocaeli'de emniyet güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenen 115 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verildi.

Kocaeli Valiliği, cezalandırılan şahısların, ihlali sürdürmeleri halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına haklarında suç duyurusunda bulunulacağı açıkladı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)