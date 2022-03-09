Kocaeli'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Kocaeli'de eğitime kar engeli

09.03.2022 15:21
Kocaeli'de eğitime kar engeli

Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

???????Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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Pazartesi, Kocaeli, 14 Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eğitime kar engeli - Son Dakika


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