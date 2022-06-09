Kocaeli'de "14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de "14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

09.06.2022 20:12
Kocaeli'de "14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün halk otobüsünde bir kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliğini belirlediği şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ş. tutuklandı.

Kocaeli'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Kocaeli'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de '14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de "14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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