Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı

07.06.2022 12:30
Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce kaybolan iki kişinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin 2 sanığın tutuklu yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce kaybolan iki kişinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin 2 sanığın tutuklu yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Serdar T. ve avukatlar, salonda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Serdar T'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Yusuf Ziya B'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, yakalanamadığından savunması alınamayan sanık Ferhat S'nin de dosyasının alınarak yargılanmasının sürmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat S'nin yakalama emrinin devamına karar vererek avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri kayıp başvurusu yapmış, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılardan birinin yurt dışında, Yusuf Ziya B'nin başka suçtan cezaevinde olduğunu belirlemiş, 12 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

YORUMLAR
500
Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement