Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

06.05.2022 11:14
Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ'de, Ankara'dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, Ankara'dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan kaçak etil alkol getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı araç durduruldu. Araçta bulunan 160 adet 5 litrelik bidon, 600 adet 1 litrelik şişeler içinde olmak üzere toplam 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Sürücü A.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Tragger, Ankara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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