Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'de, Ankara'dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan kaçak etil alkol getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı araç durduruldu. Araçta bulunan 160 adet 5 litrelik bidon, 600 adet 1 litrelik şişeler içinde olmak üzere toplam 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Sürücü A.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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