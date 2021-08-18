Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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