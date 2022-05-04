Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

04.05.2022 18:03
Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste 15 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı Son dakika... Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:43 Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:20 Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda!
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement