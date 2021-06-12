Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı 3 farklı operasyonda 6 Fas, 9 Afganistan uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne getirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.