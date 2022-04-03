Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı

03.04.2022 22:07
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de polis tarafından durdurulan iki araçta 15 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de polis tarafından durdurulan iki araçta 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne götürülürken 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir yolcu otobüsü ve bir panelvan aracı durdurdu. Araçlarla yapılan incelemelerde 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürülürken, olayla ilgili 3 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.


Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli, Göçmen, Polis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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