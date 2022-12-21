Kocaeli'de korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi köprü altında bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi köprü altında bulundu

21.12.2022 22:58

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun köprü altında cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinden kahreden bir haber geldi. Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 15 yaşında G.E. olduğu tespit edildi. Ceset cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi köprü altında bulundu - Son Dakika

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