Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

10.05.2022 22:49
Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nde, polis ekiplerinin bir minibüse yaptıkları operasyonda 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nde, polis ekiplerinin bir minibüse yaptıkları operasyonda 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri seyir halinde olan bir minibüste gümrük kaçağı makaron bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler durdurdukları şüpheli araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda150 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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