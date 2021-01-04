Kocaeli'de 152 bin 120 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 152 bin 120 adet kaçak makaron ele geçirildi
04.01.2021 23:29
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 152 bin 120 adet makaron ve 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 152 bin 120 adet makaron ve 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde 5 ayrı adrese baskın yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 22 bin 320 adet gümrük kaçağı boş makaron, 129 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.
(Gürcan Yılmaz/İHA)
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