Kocaeli'de 153 Çağrı Merkezi 1,1 milyon çağrıyı cevapladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nde 2021'de 1 milyon 100 bin çağrıya cevap verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 153 Çağrı Merkezinin Kocaeli halkıyla belediye birimleri arasında köprü olmaya devam ettiği kaydedildi.

Merkeze gelen çağrılarda geçen yıla göre artış olduğu belirtilen açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2021 yılında toplam 1 milyon 100 bin çağrıya kulak verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 45 operatörle kente hizmet veren merkezin, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti sunduğu vurgulanarak, 2021 yılında en fazla ulaşım ve sosyal hizmetler konularında çağrılara cevap verildiği bildirildi.

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesinin 153 numarasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılında sosyal medya üzerinden 32 bin 896 kişiyle iletişime geçildi. Mobil uygulaması da bulunan 153 Çağrı Merkezine, Çek-İlet Kocaeli uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Kocaeli'nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğal gaz gibi kapsam dışı konularda da aranıyor. Kapsam dışı konular çağrı merkezinde yoğunluğa sebep oluyor."