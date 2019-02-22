Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 16 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyede Sevk Edildi

Kocaeli'de 16 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyede Sevk Edildi

26 dakika önce

FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan alınan 16 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 16 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyede Sevk Edildi, System.String[]
FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan alınan 16 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli, 1'i istifa etmiş toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli 5 ilde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 askeri personelden işlemleri tamamlanan 16 şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:14:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 16 Fetö/pdy Şüphelisi Adliyede Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]