Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 17 Bin 180 "Alev Avcısı"Na Eğitim Verildi

Kocaeli'de 17 Bin 180 "Alev Avcısı"Na Eğitim Verildi

33 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nce yürütülen proje kapsamında 2018 yılında 17 bin 180 kişi, temel itfaiyecilik, trafik kazalarından kurtarma ve müdahale, yüksek açı kurtarma, yangınla mücadele teknikleri ile uygulamalı yangın bilgisi eğitimi aldı.

Kocaeli'de 17 Bin 180
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nce yürütülen proje kapsamında 2018 yılında 17 bin 180 kişi, temel itfaiyecilik, trafik kazalarından kurtarma ve müdahale, yüksek açı kurtarma, yangınla mücadele teknikleri ile uygulamalı yangın bilgisi eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli itfaiyesinin edindiği bilgi ve tecrübeyi illerden gelen itfaiyecilerle paylaştığı belirtilerek, kurumların ve okulların eğitimlerle yangın konusunda donanımlı hale getirildiği kaydedildi.

İtfaiye teşkilatlarına verilen hizmet içi eğitimler dışında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince iş yeri ile tesis ve işletme çalışanlarına, gönüllü itfaiyeci adaylarına, ilkokul, ortaokul, lise ve bilgi evleri öğrencilerine, KOMEK kursiyerlerine 2018 yılında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, iş yerlerinin talep etmesi halinde her yıl uygulanacak tatbikatların da KOBİTEM eğitmenleri tarafından yaptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İtfaiye eğitim merkezinde verilen eğitimler ve yaptırılan tatbikatlar sayesinde, iş yerlerinde çıkan yangınların azalması veya başlangıç aşamasında söndürülmesi, böylelikle de oluşacak olan can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Geçen yıl 17 bin 180 kişi temel itfaiyecilik, trafik kazalarından kurtarma ve müdahale, yüksek açı kurtarma, yangınla mücadele teknikleri ile uygulamalı yangın bilgisi eğitimi aldı. Proje kapsamında 321 farklı gruba 3 bin 846 saat eğitim verildi." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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