Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 17 Fetö Şüphelisi Adliyede

Kocaeli'de 17 Fetö Şüphelisi Adliyede

1 saat önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 17 Fetö Şüphelisi Adliyede, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada 10'u görevde olan, 5 geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si meslekten ihraç edilen, 3'ü emekli; 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 asker ile askerlerden sözde sorumlu 'mahrem ağabey' gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:08 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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