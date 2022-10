Kocaeli'de 17 yıl önce 2 kişiyi öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Kocaeli'de 17 yıl önce 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık N.E, maktul Hasan Hallaç'ın çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık N.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olay günü kendisi, Hasan Hallaç, Süleyman Acar ve T.O'nun, Hallaç'ın yüklü miktarda parası olduğunu ve hayvan almak istediğini söylemesinden sonra yola çıktıklarını söyledi.

Arabayı Hallaç'ın kullandığını, T.O'nun yolu tarif ettiğini ifade eden sanık, kendisinin de yolcu koltuğunda oturduğunu kaydetti.

Sanık, çalılık alanda durduklarını, Hallaç, Acar ve T.O'nun tuvalet ihtiyaçlarını gidermek, kendisinin de akşam namazını kılmak için arabadan indiğini anlattı.

Çevrede kuyu gibi yerler olduğunu aktaran sanık, T.O'nun bu yerleri göstererek, "Buralarda define arayacağız, hepinizi fakirlikten kurtaracağım." dediğini iddia etti.

Yola devam etmelerinin ardından 10 dakika sonra yavaşladıklarını dile getiren sanık, şöyle devam etti:

"Araba içerisinden silah sesi duyuldu. Ne oluyor diye Hasan Hallaç ile birbirimize baktık. Araç bu esnada durmuştu, kendimi dışarı attım. Hasan da dışarı çıktı. Geldiğimiz yöne doğru kaçmaya çalışıyordu. 5-10 adım atmadan T.O. yetişti. T.O, Hasan'a ateş etti. T.O. silahla dönüp bana doğru koşmaya başladı. Bana, 'Sen benim kardeşimsin.' dedi. Ben sürekli 'Sen ne yaptın?' diyordum. Sonrasında bana, 'Yardım et Hasan'ı çekelim.' dedi. Ben yardım etmedim. T.O, Hasan'ı yerde sürükleyerek dereye doğru çekti. Orada şarampol vardı. Hasan Hallaç'ı ve Süleyman Acar'ı şarampole yuvarladı."

Ardından T.O. ile arabaya bindiklerini belirten sanık, İstanbul'a giderken boş bir yerde durduklarını, T.O'nun araçta olan kanları bezle temizlediğini söyledi.

Aracı Gebze civarında yol üzerinde bir spor tesisinin önünde bırakarak, oradan ayrıldıklarını anlatan sanık, "Ayrılmadan önce T.O. bana, 'Ailen var, ikimiz de birbirimizi tanıyoruz. Kimseye bir şey söylemezsek bu olay kapanır, zaten hak ettiklerini buldular.' dedi." ifadesini kullandı.

Sanık, olayda kullanılan silahın kendisine ait olup olmadığını bilmediğini belirterek, emlakçılık işi yaptığını, iş yerine silahla gelen müşteriler olduğu için olaydan yaklaşık 2 ay önce kendisine silah aldığını belirtti.

Sanık N.E, "Silahı bırakacak kimseyi bulamayınca silahı T.O'ya verdim. Olaydan sonra İstanbul'a taşınırken T.O'ya verdiğim silahı geri aldım. Bir yıl sonra silahı kaybettim. O dönemde karşılıksız çekten hapis cezam vardı. Bu yüzden silahımın kaybolduğuna dair bir ihbarda bulunamadım. FETÖ'den tutuklu kaldım ama ceza almadım. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık 2005'te Sepetçiler köyü Taşocakları mevkisinde ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekip, maktuller ile iş ilişkileri bulunan N.E. ve 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle öldüğü anlaşılan T.O'nun cinayeti gerçekleştirmiş olabileceklerine dair bilgilere ulaştı.

Polis, Uşak ve Düzce'de 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, N.E'nin yanı sıra olaya dahil oldukları düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ üyeliği iddiasıyla daha önce 12 ay cezaevinde kaldığı belirlenen ve işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen N.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.